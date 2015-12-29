العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 120 عراقيا شمال غرب الموصل

> أعلن مصدر فى شرطة نينوى اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 120 عراقيا فى إحدى قرى شمال غرب الموصل

وقال العقيد خالد الجواري، إن "سكان قرية اسكى موصل ،شمال غرب الموصل، عثروا اليوم على مقبرة جماعية تضم رفات نحو 120 من القوات الأمنية والعسكرية ومدنيين من سكان القرية"، وأوضح أن "سكان القرية نقلوا كافة الرفات للطب العدلى الشرعى للتعرف عليها ".

وعلى صعيد آخر أضاف الجوارى أن "عناصر تنظيم داعش أعدمت الشيخ معتصم عبد الخالق البدراني، إمام وخطيب جامع عمر الخطاب فى منطقة الاصلاح الزراعى غربى الموصل لعدم مبايعته لتنظيم داعش والعمل بتعليماتهم بعد اعتقاله مطلع الشهر الحالي".

>