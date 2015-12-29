وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق اعتبارا من الخط الثالث

قال اللواء سعد الجيوشى وزير النقل، إنه اعتبارا من الخط الثالث لمترو الأنفاق سيتم زيادة تكلفة تذكرة المترو بشكل تدريجى على حسب كل مرحلة، مشيرا إلى أن خط المترو يكلف الدولة والمواطن نحو 48 مليار جنيه.

وأضاف وزير النقل - فى تصريحات صحفية على هامش حفل إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل القيادات للجهاز الإدارى للدولة، أنه يوجد التزام على الحكومة لسداد القروض ما يتطلب العمل على تحقيق ذلك .

وأوضح أن المرحلة الأولى للخط الثالث ستبدأ التكلفة بـ3 جنيهات والثانية 4 جنيهات ويصل إلى 10 جنيهات نهاية الخط وكذلك الخطين الرابع والخامس، مشيرا إلى أن حركة الأسعار ستكون بصفة مستمرة خاصة بتكلفة الشغل ولكن فى كل الأحوال تكون أقل من الموصلات الأخرى "القطاع الخاص" .

وأكد الجيوشى أن المرحلتين الأولى والثانية لمترو الأنفاق لن تمسا محدودى الدخل والطلاب وسيكون بهما تعديلات محدودة ويمكن إضافة عربات فى المترو تكون بسعة محدودة وبسعر أعلى.