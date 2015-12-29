نيابة أكتوبر تحقق فى اتهام الفنانة منة فضالى بالاعتداء على مصورة صحفية

تسلمت نيابة أول أكتوبر المحضر رقم 12381 سنة 2015، والذى اتهمت فيه مصورة صحفية الفنانة منة فضالى وسائقها بالتعدى عليها، وذلك أثناء قيامها بمهام عملها فى تغطية عزاء والدة الفنان رياض الخولى.

وبدأت النيابة برئاسة المستشار أحمد حامد، مباشرة التحقيقات فى البلاغ، ومن المنتظر أن تستدعى النيابة الصحفية محررة البلاغ خلال أيام لسماع أقوالها فى البلاغ المقدم من جانبها، وعقب ذلك استدعاء الفنانة منة فضالى لسماع أقوالها.

وكانت مشاجرة قد نشبت بين الفنانة منة فضالى وبين إحدى الصحفيات بسبب قيامها بتصوير منة أثناء مغادرتها عزاء والدة الفنان رياض الخولى الذى أقيم مساء أمس الأثنين، فى مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، حيث بدأ الخلاف عندما قامت الصحفية بتصوير منة فضالى بهاتفها المحمول وهى تستعد لمغادرة العزاء مستقلة سيارتها بصحبة سائقها الخاص، وأمرت السائق أن يأخذ منها الهاتف وهو ما قام به السائق الذى اعتدى على الصحفية وأخذ منها الهاتف بالقوة، وهو ما ترتب عليه نشوب مشاجرة بينهما وسباب متواصل.

منة فضالى تتشاجر مع صحفية فى عزاء والدة رياض الخولى بمسجد الحصرى

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