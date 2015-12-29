تركيا تستقبل 120 من مقاتلى المعارضة السورية فى إطار إتفاق هدنة

>هبطت طائرة تقل 126 شخصا أغلبهم مقاتلون سنة من المعارضة السورية كانوا محاصرين فى بلدة الزبدانى السورية الواقعة قرب الحدود اللبنانية قبيل أمس الاثنين فى مطار هاتاى فى جنوب تركيا.

كان فى استقبالهم مؤيدون يهتفون "الله أكبر"، وكانت طائرتهم قد أقلعت من بيروت وغادروا مطار هاتاى فى حافلات فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وسيسمح الاتفاق لمقاتلى المعارضة المختبئين منذ شهور فى الزبدانى قرب الحدود اللبنانية بالمرور الآمن إلى مطار بيروت ثم السفر إلى وجهتهم النهائية فى تركيا تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفقا لمصادر مُعارضة مُقربة من المفاوضات فسيُتاح لمقاتلى المعارضة ومعظمهم من السُنة الذين سيتوجهون لتركيا بعد ذلك إما العودة للمناطق التى تسيطر عليها المعارضة فى سوريا عبر الحدود الشمالية مع تركيا أو البقاء للعلاج، وبالتزامن مع ذلك ستتوجه فى قافلة برية نحو 300 عائلة فى بلدتين محاصرتين شيعيتين فى محافظة إدلب بشمال غرب البلاد والواقعة تحت سيطرة مقاتلى المعارضة إلى الحدود التركية ومن هناك سيسافرون جوا إلى بيروت.

وساعدت إيران التى تدعم الحكومة وتركيا التى تدعم المقاتلين فى ترتيب الهدنات المحلية فى الزبدانى وقريتين فى محافظة إدلب فى سبتمبر فى المرحلة الأولى من الاتفاق الذى يشرف عليه الصليب الأحمر.

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