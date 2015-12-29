اتهام إماراتى بالتخطيط لاستهداف حلبة سباقات "الفورمولا1" فى أبو ظبى

>اتهمت محكمة أمن الدولة فى أبو ظبى إماراتيا أعدمت زوجته لقتلها مدرسة أمريكية، بالسعى للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والتخطيط لتنفيذ تفجيرات ضد أماكن عدة ابرزها حلبة سباقات الفورمولا الواحد فى أبو ظبي، بحسب وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

ونقلت المواقع الالكترونية لبعض الصحف المحلية، ومنها "البيان" و"غلف نيوز" و"ذا ناشونال" الصادرتان بالانجليزية، خبر استماع المحكمة للمتهم الذى عرّف عنه باسم "محمد ع."، وهو إماراتى بالغ من العمر 34 عاما، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المحكمة وجهت إليه تهم "السعى للإنضمام إلى تنظيم إرهابى وهو داعش مع علمه بحقيقته وخطط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات".

وأشارت إلى أن الخطط شملت "استهداف حلبة ياس فى جزيرة ياس فى أبو ظبى (التى تستضيف سنويا مرحلة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد)، والحافلات السياحية التى تنقل الأجانب على كورنيش أبو ظبي، والمصالح الأجنبية الموجودة داخل الدولة، ومبنى أيكيا فى جزيرة ياس، ومحاولة اغتيال أحد الرموز"، من دون كشف هويته.

ونقلت "ذا ناشونال" أن التهم تشمل محاولة استهداف "قاعدة عسكرية أميركية" فى الإمارات، وأفادت وسائل الاعلام أن المتهم حاول السفر إلى سوريا أو العراق حيث يسيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة، "ولم يتمكن من ذلك، وآثر العمل من داخل الدولة".

وبحسب المصادر، انكر المتهم الموقوف منذ 21 نوفمبر 2014، التهم الموجة اليه، وارجئت القضية إلى 18 يناير، والمتهم هو زوج الاماراتية آلاء بدر الهاشمى (30 عاما) التى اعدمت فى يوليو 2015 بعد ادانتها بقتل المدرسة الأميركية أبوليا ريان طعنا بالسكين فى مركز للتسوق فى أبو ظبى مطلع ديسمبر، وذلك "لغرض إرهابي" وبدافع "التطرف".

كما اتهمت الهاشمي، المعروفة محليا باسم "شبح الريم"، بمحاولة تفجير قنبلة منزلية الصنع أمام شقة طبيب أمريكى من أصل مصرى.

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