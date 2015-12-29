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سيدة تلد بين الأنقاض بمساعدة قوات عراقية بالمجمع الحكومى وسط الرمادي

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سيدة تلد بين الأنقاض بمساعدة قوات عراقية بالمجمع الحكومى وسط الرمادي سيدة تلد بين الأنقاض بمساعدة قوات عراقية بالمجمع الحكومى وسط الرمادي

>ساعدت المفارز الطبية للقوات العراقية المتواجدة فى منطقة "المجمع الحكومي" وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، إمرأة على أن تضع طفلها بعد فك حصار ضربه مسلحو تنظيم داعش الإرهابى على منطقة سكنية بالمدينة.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم/الثلاثاء/ أن المفارز الطبية للقوات الأمنية أنقذت امرأة من المحاصرين فى الرمادي، وساعدتها فى إجراء عملية ولادة لها بعد لجوئها مع زوجها للقوات المتواجدة بمربع "المجمع الحكومى" ورزقت بطفل بين الأنقاض.

من جهة أخرى، أصدر داعش فتاوى خاصة بكيفية التعامل مع "غنائم الحرب" واغتصاب النساء الأسيرات لديه فى المناطق الخاضعة لسيطرته فى سوريا والعراق ومناطق أخرى.. وكشفت وثائق حصلت عليها القوات الأمريكية خلال عملية خاصة فى سوريا مؤخرا أسفرت عن مقتل القيادى البارز فى التنظيم "أبو سياف".

ومعظم الوثائق عبارة عن فتاوى تتناول أمورا عن سبى النساء ومعاملة العبيد ومتى يجوز أن يسرق الابن والده ليوفر تكاليف السفر للقتال مع داعش.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت تحرير مدينة الرمادى ورفع العلم العراقى فوق "المجمع الحكومي" وسط المدينة، وأكدت أن عمليات استعادة المدن الرعاقية ستتواصل حتى يكتمل تحرير باقى الأراضى العراقية من الإرهابيين وإعادة النازحين إليها وإعمارها.
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