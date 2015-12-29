التحالف الدولي يعلن تنفيذ 630ضربة جوية في الرمادي خلال الأسبوع الماضي

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي، ستيف وارن، اليوم الثلاثاء، أن حسم معركة تحرير الرمادي وتحقيق الانتصار تمّا مناصفةً بين القوات العراقية وقوات التحالف الدولي .

قال وارن خلال مؤتمر حفي عقده بمبنى السفارة الأمريكية ببغداد، “سلمنا العراق خمسة الاف صاروخ مضاد للدروع لتساعد مقاتليه في تدمير العجلات الملغومة التي تستخدمها داعش ضدهم”.

> وأشار وارن إلى أن التحالف نفذ 630 ضربة جوية، أسفرت عن قتل 2000 عنصر من داعش في الرمادي وحدها خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا ان “ضربات التحالف “كانت حازمة في المعارك” لافتا الى “تدريب التحالف القوات العراقية”.

ولفت وارن الى أن “القوات العراقية موجودة على الأرض مع وحدات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والعشائر”.

وأكد المتحدث باسم التحالف الدولي “تأييد التحالف لسيادة العراق” مضيفاً “نعمل بمشورة مع القوات العراقية، وسنواصل الدعم للقوات العراقية من اجل التقدم للأمام وعودة النازحين”.