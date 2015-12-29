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"أمن أسيوط" تضبط شخصين بحوزتهما 3751 زجاجة خمر فى حملة أمنية بأسيوط

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"أمن أسيوط" تضبط شخصين بحوزتهما 3751 زجاجة خمر فى حملة أمنية بأسيوط "أمن أسيوط" تضبط شخصين بحوزتهما 3751 زجاجة خمر فى حملة أمنية بأسيوط
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط القبض على شخصين وبحوزتهما 3751 عبوة بيرة وخمور، فى حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون والمتهمين فى قضايا الآداب من المتاجرين فى الخمور.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مدير مباحث الآداب يفيد ضبط "م. أ. م" بقال مقيم أمشول دائرة مركز ديروط، وبحوزته [2760] عبوة مشروبات كحولية [كانز بيرة] بقصد الاتجار، و"م. ح. م" صاحب محل مقيم درنكة دائرة مركز أسيوط بحوزته (991) عبوة مشروبات كحولية (خمور – بيرة) ومبلغ مالى 3000 جنيه من متحصلات البيع بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة بعد تحرير المحاضر اللازمة.

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مصر 365