بالصور.."تعليم الإسماعيلية"تنظم زيارة للمدارس المسيحية للتهنئة بعيد الميلاد

تحت شعار "نسيج واحد لدعم الوطن" برعاية المهندس سرور إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، استقبلت بيا ميلاد غندور، مدير مدارس الفرنسيسكانيات، صباح اليوم، وفد مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بقيادة د.أسماء الديب وكيلة مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وتم تقديم التهانى للإخوة المسيحيين بحضور ممثلى لجنة التعليم الخاص بالإسماعيلية، والتى ضمت كلا من محمد عبد القادر وعبد المطلب عبد العزيز ومحمد العطار، وذكى عمر مدير التعليم الخاص، وبحضور هند حليم، وهبة ومريم مراد عوض، من مدرسة الرهبات، كما استقبل الأب "أغاثون خير" مدير مدرسة المرقسية، وفد التعليم للتهنئة بأعياد الميلاد المجيد.

وقام الوفد بزيارة مدرسة القديس يوسف واستقبلته مارى بولين مديرة المدرسة.



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وكيلة تعليم الإسماعيلية تقدم التهنئة لمديرة مدرسة الفرنسيسكان



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أثناء استقبال المديرة للدكتور اسماء



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جانب من الوفد المشارك فى التهنئة



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الوفد مع مديري المدارس



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وكيلة تعليم الإسماعيلية تقدم التهنئة لمديرة مدرسة المرقصية