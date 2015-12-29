الأرصاد: طقس مائل للبرودة غدا وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء حالة الطقس والأرصاد، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس شتوى مائل للبرودة شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتقل الرؤية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء تكون متكاثرة على شمال البلاد وأقصى الجنوب يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو مضطرب والرياح شمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف.

وجاء بيان درجات الحرارة فى مصر غدا بالتالى..

القاهرة

الإسكندرية

وبمرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

والإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 10 درجات 18 للعظمى، وفى11 صغرى 19 عظمى،10 للصغرى 18 للكبرى،إلى 16 صغرى 19 للعظمى، وفى15 صغرى 19 للعظمى،10 للصغرى 20 للعظمى، وفى10 للصغرى 20 للعظمى،الصغرى 5 العظمى 19،الصغرى 3 العظمى 19،الصغرى 6 العظمى 19،الصغرى 12 العظمى 20،الصغرى 13 العظمى 23،الصغرى 15 العظمى 24،الصغرى 15 العظمى 21،الصغرى 5 العظمى 18،الصغرى 4 العظمى 14،الصغرى 10 العظمى 20،الصغرى 6 العظمى 19،الصغرى 6 العظمى 20،الصغرى 10 العظمى 21،الصغرى 11 العظمى 24،الصغرى 9 العظمى 17،الصغرى 5 العظمى 20،الصغرى 6 العظمى 20،الصغرى 10العظمى 23،الصغرى 11 العظمى 24،الصغرى 16 العظمى 24،الصغرى 18 العظمى 22،الصغرى 5 العظمى 23،الصغرى 11 العظمى 22،الصغرى 15 العظمى 21،الصغرى 9 العظمى 17.