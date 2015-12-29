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الأرصاد: طقس مائل للبرودة غدا وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10

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الأرصاد: طقس مائل للبرودة غدا وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10 الأرصاد: طقس مائل للبرودة غدا وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10
يتوقع خبراء حالة الطقس والأرصاد، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس شتوى مائل للبرودة شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتقل الرؤية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء تكون متكاثرة على شمال البلاد وأقصى الجنوب يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو مضطرب والرياح شمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف.

وجاء بيان درجات الحرارة فى غدا بالتالى..

القاهرة

الصغرى 10 درجات 18 للعظمى، وفى

الإسكندرية

11 صغرى 19 عظمى،

وبمرسى مطروح

10 للصغرى 18 للكبرى،

بورسعيد

إلى 16 صغرى 19 للعظمى، وفى

دمياط

15 صغرى 19 للعظمى،

والإسماعيلية

10 للصغرى 20 للعظمى، وفى

السويس

10 للصغرى 20 للعظمى،

العريش

الصغرى 5 العظمى 19،

نخل

الصغرى 3 العظمى 19،

طابا

الصغرى 6 العظمى 19،

الطور

الصغرى 12 العظمى 20،

مرسى علم

الصغرى 13 العظمى 23،

الغردقة

الصغرى 15 العظمى 24،

شرم الشيخ

الصغرى 15 العظمى 21،

رفح

الصغرى 5 العظمى 18،

كاترين

الصغرى 4 العظمى 14،

سيوة

الصغرى 10 العظمى 20،

المنيا

الصغرى 6 العظمى 19،

الفيوم

الصغرى 6 العظمى 20،

رأس سدر

الصغرى 10 العظمى 21،

أبو سمبل

الصغرى 11 العظمى 24،

وسط الدلتا

الصغرى 9 العظمى 17،

أسيوط

الصغرى 5 العظمى 20،

سوهاج

الصغرى 6 العظمى 20،

الأقصر

الصغرى 10العظمى 23،

أسوان

الصغرى 11 العظمى 24،

شلاتين

الصغرى 16 العظمى 24،

حلايب

الصغرى 18 العظمى 22،

الوادى الجديد

الصغرى 5 العظمى 23،

قنا

الصغرى 11 العظمى 22،

نويبع

الصغرى 15 العظمى 21،

السلوم

الصغرى 9 العظمى 17.

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