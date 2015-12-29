أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صحفى الجزيرة المستقيل يتقدم بطلب للداخلية لاسترداد الجنسية المصرية

Google+ Print
صحفى الجزيرة المستقيل يتقدم بطلب للداخلية لاسترداد الجنسية المصرية صحفى الجزيرة المستقيل يتقدم بطلب للداخلية لاسترداد الجنسية المصرية
تقدم المحامى الدكتور محمد حمودة، اليوم، الثلاثاء، بطلب رسمى إلى وزارة الداخلية وقسم الهجرة والجنسية، لاسترداد الجنسية المصرية للصحفى محمد فهمى.

وكان محمد فهمى طُلب منه التنازل عن الجنسية المصرية، من قبل جهات نافذة فى الدولة لمساعدته للاستفادة من قانون ترحيل الأجانب، الذى أقره الرئيس السيسى، لكونه يحمل الجنسيه الكندية، وهذا ما أثبته محمد فهمى شفويا للقاضى المستشار حسن فريد فى إعادة محاكمة ما سمى بـ"خلية الماريوت"، وفق ما جاء ببيان أرسله فهمى للصحفيين.

يذكر أن محمد فهمى لم يرّحل خارج ، ولكن تم العفو عنه من رئيس الجمهورية فى شهر سبتمبر الماضى، وكتب محمد فهمى رسالة إلى الرئيس السيسى، وتقدم بخطاب له أيضا من محبسه طالبا استرداد جنسيته المصرية، التى تنازل عنها تحت ضغوط نفسية وصحية.

ورد فى البيان أن محمد فهمى هو حفيد اللواء عبد الحميد بسيونى، مدير أمنى بجهاز الشرطة، وجده محمد فهمى، كان مستشارا قانونيا بوزارة العدل والعديد من رجال أسرته خدموا فى القوات المسلحة الباسلة، وحاربوا من أجل الدفاع عن الوطن.

ويقوم محمد فهمى حاليا بتدريس الصحافة فى جامعة بريتيش كولومبيا فى كندا بالإضافة إلى استكمال العلاج على كتفه المكسور، وينوى بعدها مباشرة مع بداية السنة القادمة العوده إلى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية