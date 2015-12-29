أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 1868مخالفة مرورية و3 سائقين مخمورين وتنفيذ 1674حكمًا قضائيًا بالمنيا

Google+ Print
ضبط 1868مخالفة مرورية و3 سائقين مخمورين وتنفيذ 1674حكمًا قضائيًا بالمنيا ضبط 1868مخالفة مرورية و3 سائقين مخمورين وتنفيذ 1674حكمًا قضائيًا بالمنيا

أرشيفية

تمكنت مديرية أمن المنيا ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الأمنى، أسفرت عن تنفيذ نحو 1674 حكما قضائيا، وضبط 1868 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 39 دراجة بخارية بدون ترخيص.

تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 1674 حكما قضائياً ، وضبط 1868 مخالفة مرورية ، وضبط 38 دراجة بخارية بدون لوحات ، كما تم ضبط 3 سائقين مخمورين اثناء القيادة من بين 17 سائق تم توقيع الكشف الطبى عليهم .

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1691 حكما قضائياً منها 20 قضية جنايات ، و826 حبس جزئى و283 حبس مستأنف و417 غرامات جزئية ، و131 غرامات مستأنفه ، و14 مخالفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا