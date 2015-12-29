ضبط 1868مخالفة مرورية و3 سائقين مخمورين وتنفيذ 1674حكمًا قضائيًا بالمنيا

تمكنت مديرية أمن المنيا ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الأمنى، أسفرت عن تنفيذ نحو 1674 حكما قضائيا، وضبط 1868 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 39 دراجة بخارية بدون ترخيص.

تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 1674 حكما قضائياً ، وضبط 1868 مخالفة مرورية ، وضبط 38 دراجة بخارية بدون لوحات ، كما تم ضبط 3 سائقين مخمورين اثناء القيادة من بين 17 سائق تم توقيع الكشف الطبى عليهم .

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1691 حكما قضائياً منها 20 قضية جنايات ، و826 حبس جزئى و283 حبس مستأنف و417 غرامات جزئية ، و131 غرامات مستأنفه ، و14 مخالفات.