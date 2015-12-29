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الحكومة الصينية تطالب شركات القطاع العام بتعيين المسرحين من الجيش

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الحكومة الصينية تطالب شركات القطاع العام بتعيين المسرحين من الجيش الحكومة الصينية تطالب شركات القطاع العام بتعيين المسرحين من الجيش

الرئيس الصيني شي جين بينج

طالبت الصينية الشركات المملوكة للدولة بضرورة استيعاب الجنود المسرحين بسبب إصلاحات الجيش في إطار مساهمتهم في تحديث الجيش والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أعلن على نحو غير متوقع في سبتمبر خفض عدد قوات الجيش 300 ألف جندي أو حوالي 13% في أكبر جيوش العالم والذي يبلغ قوامه في الوقت الراهن 2.3 مليون فرد.

يأتي ذلك في وقت يشتد فيه عدم اليقين الاقتصادي في الصين مع تباطؤ النمو وتعثر أسواق الأسهم بينما تصارع القيادة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة لكنها ضرورية.

وواجهت الصين في السابق احتجاجات لجنود مسرحين شكوا من عدم وجود دعم للعثورعلى وظائف أو مساعدة في مواجهة المشكلات المالية.

وبحسب رويترز قالت الصحيفة الرسمية للجيش في تقرير يوم الثلاثاء إن لجنة الرقابة على الأصول وإدارتها ووزارة الشؤون المدنية أصدرتا أوامر للشركات المملوكة للدولة للمساعدة في العثورعلى وظائف للجنود المسرحين.

وأضافت الصحيفة “يرتبط استقبال وإعادة تسكين الجنود السابقين (في وظائف) بالصورة العامة لبناء الجيش والوئام والاستقرار الاجتماعي.”

وذكر التقرير أن الشركات المملوكة للدولة يجب عليها ألا تطرح أي “وثائق تمييزية” تستهدف الجنود السابقين أو ترفضهم أو تضع قيودًا على أعدادهم.

وقال التقرير إن هذه القواعد هامة وتمثل إجراء عمليًا للمساعدة في دعم إصلاحات الجيش. وأضاف أن الشركات المملوكة للدولة أبدت استعدادها لتقديم المساعدة بالفعل.

وقد واجه خفض القوات الذي يأتي في إطار برنامج تحديث أوسع مقاومة غير معتادة مما دفع صحيفة الجيش إلى نشر تعليقات يومية توضح أسباب الحاجة للإصلاح.

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