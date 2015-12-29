العجاتي: الجلسة الإجرائية لمجلس النواب ستعقد غالبا 10 يناير المقبل

قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الجلسة الإجرائية لمجلس النواب ستعقد غالبًا يوم 10 يناير المقبل.

وأوضح العجاتي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن انعقاد البرلمان سيأتي عقب الانتهاء من إجازات أعياد الميلاد واحتفالات الأقباط، منوهًا إلى قيامه بجولة أمس مع المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، لتفقد الاستعدادات التي تتخذها الأمانة العامة للمجلس تمهيدا لانعقاد مجلس النواب المقبل.

وحول الوضع القانوني حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين من القائمة، قال العجاتي إن المادة (25) تنص على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.. فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وأضاف العجاتي أن المادة تنص على أنه “فى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه”.