نيستا: ميلان عليه تغيير العقلية وليس المدرب إذا أراد النجاح

حصل المقاولون العرب سابقا على مبلغ قريب من 20 مليون جنيه من انتقال محمد صلاح من بازل إلى تشيلسي في يناير 2014، فكم يحصل ذئاب الجبل من انتقال محمد النني المنتظر إلى أرسنال.

وأشارت عدة تقارير صحفية أهمها على "بي بي سي" إلى اقتراب انتقال النني من بازل إلى أرسنال مقابل 5 مليون جنيه إسترليني (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن المقاولون العرب اتفق مع بازل على الحصول على 15% من إجمالي أي صفقة لإعادة بيع النني.

وذلك يعني -في حال انتقال النني مقابل هذا المبلغ- حصول المقاولون على 8.7 مليون جنيه مصري.

أما في حالة إتمام الصفقة مقابل 7.4 مليون جنيه إسترليني كما تقول تقارير أخرى فإن المبلغ الذي سيحصل عليه المقاولون سيزيد بالتأكيد.

إذا تمت الصفقة بهذا المبلغ، سيحصد المقاولون 13 مليون جنيه مصري.

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