تقرير - غياب راموس لا يسبب مشاكل في ريال مدريد

غاب سيرخيو راموس قائد دفاع ريال مدريد عن الفريق الملكي في 11 مباراة حتى الآن في الموسم الجاري، ولكن من الواضح أن هذا ليس أكبر مشاكل رفائيل بينيتث.

وتعرض راموس للإصابة بخلع في الكتف في مواجهة شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي.

ومن وقتها، لم يتخلص قائد ريال مدريد من إصابته بشكل كامل، واضطر للعب العديد من المباريات مستخدما حقن مسكنة.

ولكن يعود راموس للغياب عن ريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد غدا الأربعاء في الجولة الـ17 من الليجا بعدما عاودته الآلام مجددا. وهو ما يعني أن القائد سيغيب للمرة الـ12 هذا الموسم من أصل 23 مباراة للميرنجي.

ولن يكون الوضع قلقا لبينيتث، بالنظر إلى أن ريال مدريد لم يتأثر دفاعيا في غياب راموس، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل مرة.

ففاز ريال مدريد في غياب راموس على مالمو مرتين وشاختار في دوري أبطال أوروبا، وفي الليجا على جرانادا وأتليتك بلباو وليفانتي ولاس بالماس وإيبار وخيتافي والتعادل مع مالاجا، كما حصل على راحة في الفوز على قادش 3-1 في كأس الملك الذي أقصي الفريق منه بسبب إشراك المهاجم الروسي دينيس تشيرشيف الموقوف.

واستقبل مرمى ريال مدريد في تلك المباريات 7 أهداف فقط، بمعدل (0.63) في المباراة الواحدة، في حين أن شباك الفريق الملكي استقبلت 19 هدفا في كل مبارياته الـ23 هذا الموسم بمعدل (0.82) في المباراة.

لكن يجدر أيضا الإشارة إلى راموس لم يكن في الملعب عندما خسر ريال مدريد من سيفيليا 3-2 في الجولة الـ11 من الليجا، حيث كان قد استبدل لتجدد إصابته بعدما سجل الهدف الأول.