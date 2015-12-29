العثور على عملة «داعش» وصورة البغدادي داخل إسرائيل

عثرت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، على أوراق مطبوعة تحاكي أوراقاً من فئة 100 دولار مرسوم عليها شعارات وصور تنظيم داعش الإرهابي، وصور لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، تلقت بلاغًا في ساعات صباح نهار اليوم، من مواطن في الجليل عثر على أوراق تحاكي فئة الـ 100 دولار وكتب عليها بالعربية شعارات ورموز “داعش” إلى جانب صورة لزعيم التنظيم، حسب يديعوت أحرونوت.

وانتقلت الشرطة إلى المكان، حيث اتضح وجود هذه الأوراق بالقرب من مستوطنة “سديه اليعازر” في الجليل الأعلى، حيث شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث ومصدر هذه الأوراق.