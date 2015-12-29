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بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار النخيل بالقرب من محطة سكك حديد الأقصر

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بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار النخيل بالقرب من محطة سكك حديد الأقصر بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار النخيل بالقرب من محطة سكك حديد الأقصر
نشب حريق محدود، ظهر اليوم الثلاثاء، فى عدد من أشجار النخيل خلف محطة السكة الحديد بمدينة الأقصر، ولم يسفر عن وقوع مصابين أو متوفين، ونجح رجال الإطفاء فى السيطرة على النيران قبيل امتدادها إلى مستودع للبترول المجاور لأشجار النخيل.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بنشوب حريق فى عدد من أشجار النخيل المتراصة بالقرب من محطة سكك حديد الأقصر، فأمر على الفور بالدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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