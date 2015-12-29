أول رحلة طيران شارتر من دولة الإمارات العربية تصل اليوم شرم الشيخ

قال طارق عبد المنعم نائب مدير فرع الخدمات السياحية لشركة ترافكو للسياحة، إن شركة ترافكو للسياحة تستقبل أول رحلات شارتر من دولة الإمارات العربية تحت شعار فى حب مصر

وأضاف طارق عبد المنعم فى بيان، أن أول طائرة ستصل عصرا اليوم، وعلى متنها 75 سائحا تابعين للشركة، بالإضافة إلى حجوزات فردية أخرى.

ومن المقرر أن يقيم السائحون فى فنادق "هلتون الشلالات – جاز ميرابيل – جران روتانا – ريكسوس".

وتأتى أهمية هذه المجموعة كونها بداية لتسويق المقصد السياحى المصرى فى دولة الإمارات بشكل عملى وإيمانا من الشركة فى القيام بدورها الوطنى فى تلك الأوقات.