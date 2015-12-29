بالصور.. محافظ بنى سويف يتفقد إدارات الديوان العام

تفقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، إدارات ديوان عام المحافظة، للتعرف عليهم ولمتابعة انضباط سير العمل، حيث التقى موظفى ومديرى الإدارات وصافحهم، معربا عن أمله أن تكون بداية موفقة.

وأكد المحافظ على ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة وحصر المشاكل الموجودة بالمحافظة والتعامل معها وحلها، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، لتقديم رأى، أو عرض شكوى، وأنه يجب أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد من أجل النهوض والارتقاء بتقديم الخدمات للمواطنين.



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