الأوقاف تراجع مكتبات المساجد لمصادرة كتب التشدد

أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الأجهزة التفتيشية بالوزارة تواصل العمل فى حملة بدأتها منذ شهر يونيو الماضى لجرد مكتبات المساجد ومراجعة محتوياتها الفكرية، للتأكد من وجود كتب وسطية وإبعاد كتب التشدد.

وأضاف عبد الرازق، لـ"اليوم السابع" أن الحملة تجوب مساجد مصر بأنحاء الجمهورية، حيث راجعت 60% من مساجد مصر، وتأكدت من وسطية الكتب التى توجد بمكتباتها، وقامت بمصادرة كتب التشدد بالمساجد، مضيفا أن العمل مستمر بشكل دورى لمنع تسرب التشدد إلى العقول من خلال مطبوعات بالمساجد تم الدفع بها مسبقا.

وفى سياق آخر أكد عبد الرازق، أن قانون بناء دور العبادة الموحد لم يصل إلى وزارة الأوقاف حتى الآن لإبداء الرأى فيه، قبل إقراره أو عرضه على البرلمان، مضيفا أن الدولة تسعى دائما إلى وضع قانونى وواقع يريح المواطنين من الخلاف ويوفر واقعا يساعد المواطنين فى بناء دور العبادة وممارسة الشعائر بشكل يناسبهم.