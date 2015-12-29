مقتل مواطن وإصابة 4 بعد إطلاق مجهول الرصاص على بعض المحلات ببورسعيد

قام مجهول منذ قليل بإطلاق الرصاص من سيارة حمراء على عدد من المحلات بشارع عدلى والسواحل بحى المناخ ولاذ الجانى بالفرار .

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد ا د" 13 سنة إثر طلقات نارية أودت بحياته فى الحال، وتم نقله إلى مستشفى آل سليمان التخصصى وإصابة 4 آخرين من بينهم سائق وقهوجى وعاملين بمحل دراهم لبيع الأدوات المنزلية بحى المناخ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث للوقوف على الأسباب التى أدت لجريمة القتل من خلال شهود العيان المنطقة المحيطة بمسجد الشيماء .

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