وزير المياه الإثيوبى: سنصدر بيانا يبين موقفنا الرسمى من اجتماع سد النهضة

قال موتو باسادا وزير المياه الإثيوبى إنه سيتم الإعلان عن بيان صحفى إثيوبى عقب تناوله الغداء ب يوضح موقف إثيوبيا الرسمى من الاجتماع السداسى لسد النهضة.

وأوضح أنه من المقرر أن يلقى البيان وزير الخارجية الإثيوبى، للرد على ما دار فى الاجتماعات من خلافات بين مصر وإثيوبيا والموقف الإثيوبى من مقترحات الحل للخلافات.

يأتى ذلك على خلفية ارتفاع وتيرة الخلافات بين مصر، وإثيوبيا، فيما أكدت مصادر رسمية مشاركة فى الاجتماعات فشل المفاوضات للجولة الثالثة من الاجتماع السداسى لسد النهضة.

- رئيس الوزراء: نستعرض نتائج مفاوضات سد النهضة فور الانتهاء من الاجتماعات