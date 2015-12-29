أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير المياه الإثيوبى: سنصدر بيانا يبين موقفنا الرسمى من اجتماع سد النهضة

Google+ Print
وزير المياه الإثيوبى: سنصدر بيانا يبين موقفنا الرسمى من اجتماع سد النهضة وزير المياه الإثيوبى: سنصدر بيانا يبين موقفنا الرسمى من اجتماع سد النهضة
قال موتو باسادا وزير المياه الإثيوبى إنه سيتم الإعلان عن بيان صحفى إثيوبى عقب تناوله الغداء ب يوضح موقف إثيوبيا الرسمى من الاجتماع السداسى لسد النهضة.

وأوضح أنه من المقرر أن يلقى البيان وزير الخارجية الإثيوبى، للرد على ما دار فى الاجتماعات من خلافات بين وإثيوبيا والموقف الإثيوبى من مقترحات الحل للخلافات.

يأتى ذلك على خلفية ارتفاع وتيرة الخلافات بين مصر، وإثيوبيا، فيما أكدت مصادر رسمية مشاركة فى الاجتماعات فشل المفاوضات للجولة الثالثة من الاجتماع السداسى لسد النهضة.


>- رئيس الوزراء: نستعرض نتائج مفاوضات سد النهضة فور الانتهاء من الاجتماعات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية