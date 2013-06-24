Independence Day 2 بغياب Will Smith

في حديث أجراه خلال الترويج لفيلمه الجديد White House Down المفترض أن يتم إطلاقه في الصالات العربية هذا الأسبوع، كشف المخرج Roland Emmerich بأن شركة 20th Century حددت موعد إطلاق Independence Day 2 الجزء الثاني من فيلم Independence Day في الثالث من يوليو عام 2015. وقال Emmerichأن الممثل Will Smith لن يشارك في البطولة بسبب أجره المرتفع، كما أكّد أن معظم الشخصيات التي شاهدناها في الجزء الأول ستعود في الجزء الثاني بحسب السيناريو الذي يكتبه حالياً السيناريست Dean Devlin وحتى اليوم تأكد فقط عودة الممثل Bill Pllman في دور Thomas Whitmore.