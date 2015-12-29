النني إلى أرسنال - تقرير: اللاعب يجري الكشف الطبي في باريس.. والتوقيع الأربعاء

ذكر تقرير إنجليزي أن لاعب بازل السويسري محمد النني سيجري الكشف الطبي في باريس اليوم تمهيدا للانتقال إلى أرسنال.

وأشارت جريدة ديلي ميل أن النني سيوقع على عقود انتقاله إلى أرسنال مقابل 7.4 مليون جنيه إسترليني غدا الأربعاء.

كما أكد التقرير أن مدة عقد النني مع مدفعجية شمال لندن ستكون 4 سنوات ونصف.

ولكن شدد التقرير أن النني مازال في حاجة إلى تصريح عمل حتى تتم الصفقة.

وسافر النني مساء يوم 24 ديسمبر حسب الجريدة من القاهرة إلى سويسرا بينما كان الناديين يتفاوضان على انتقال اللاعب.

وقد يكون النني صفقة أرسنال الوحيدة في يناير حسب تصريحات المدرب الفرنسي أرسين فينجر والذي قال إنه لن يجلب سوى لاعب واحد في الميركاتو الشتوي.

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