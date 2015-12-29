' لو أراد ريال مدريد التعاقد مع باردو لن نقف في طريقه '

اعترف ستيف باريش رئيس نادي كريستال بالاس الإنجليزي بصعوبة الإبقاء على مدربه آلان باردو إذا جائه عرضا من ناد أكبر.

ويقدم بالاس مع مدربه الفرنسي موسما رائعا فيحتل المركز الخامس حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسعة انتصارات وست هزائم في الدول الأول.

وأشارت بعض التقارير الإنجليزي إلى أن باردو قد يكون خليفة روي هودسون في تدريب منتخب إنجلترا الصيف المقبل رغم أن عقده ينتهي مع بالاس في 2018.

وقال رئيس النادي لإذاعة بي.بي.سي:"نريده أن يبقى معنا لفترة أطول".

ثم استدرك "لكن من يعلم ما الذي سيحصل، إذا أراده ريال مدريد فلن نقف في طريقه".

وأضاف "هو لا يفكر في أي شيء غير الفريق الآن، ونحن أيضا لا نفكر في رحيله، لكن إذا جاء أمرا ما لأننا ناجحون ما الذي سنفعله وقتها؟"

ويستضيف بالاس فريق تشيلسي الأحد المقبل في انطلاق الدور الثاني من المسابقة الإنجليزية.