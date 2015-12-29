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نيستا: ميلان عليه تغيير العقلية وليس المدرب إذا أراد النجاح

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نيستا: ميلان عليه تغيير العقلية وليس المدرب إذا أراد النجاح نيستا: ميلان عليه تغيير العقلية وليس المدرب إذا أراد النجاح

يرى أليساندرو نيستا نجم ميلان السابق أن الفريق يحتاج إلى تغيير طريقة التفكير للتعامل بجكمة مع وضعيته المادية الصعبة في الوقت الراهن.

ويحتل الروسونيري المركز السادس في الدوري الإيطالي بعد انقضاء 17 جولة وهو مركز غير مؤهل للمسابقات الأوروبية التي اعتاد على المشاركة فيها غالبا.

وقال نيستا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت:"مشكلة الفريق ليست في المدرب. المشكلة دائما تبدو فنية، يتغير المدرب وتبقى كما هي".

وأضاف "سينيسا ميهايلوفيتش هو الرجل المناسب لميلام، قوي الشخصية، يستطيع القيام بواجبه، لا أتمنى إقالته. ميلان قادر على المنافسة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

ويشارك في مسابقة الأبطال من دور المجموعات بطل ووصيف الدوري الإيطالي فيما يخوض صاحب الكرز الثالث تصفيات إقصائية.

وعن الحل من وجهة نظره ليستعيد النادي قوته أوضح "تغيير العقلية هو الحل. إذا كانت لديك ضائقة مالية مقارنة بالماضي، عليك أن تكون حذرا حتى لا تفوت فرصة التعاقد مع لاعب ما".

وأتم "عليك أن تقوم بهذا من خلال الكشافين، أن تصل إلى اللاعبين الجيدين قبل الأخرين".

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