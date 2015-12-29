تقرير - لاعبا تشيلسي قد ينتقلا إلى الدوري الإيطالي

ذكرت تقارير صحيفة إيطالية رغبة أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان في الحصول على خدمات ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت رغبة ميلان وقناعته التامة بقدرته على انتداب برانيسلاف إيفانوفيتش المدافع الصربي لتشيلسي.

أما يوفنتوس، فسيحاول مرة أخرى جلب أوسكار مهاجم البلوز بعدما فشل في انتدابه الصيف الماضي وفقا لصحيفة كوريري ديلو سبورت.

وقد تتسبب أزمة تشيلسي الذي يبتعد حاليا عن منطقة الهبوط في الدوري بفارق ثلاث نقاط إلى رحيل بعض اللاعبين عنه إذا استمر في المعاناة هذا الموسم.

وذكرت صحيفة لاجازيتا أيضا رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع بابلو زاباليتا مدافع مانشستر سيتي الذي عمل مع مدرب النيراتزوري روبرتو مانشيني من قبل حين درب الأخير السيتيزينس وقادهم للقب الدوري موسم 2011-2012.