بحث التعاون البرلماني بين الإمارات وصربيا

بحثت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وصربيا في شتى المجالات مع التركيز على المجال البرلماني، خلال استقبالها ميلوش بيرشيتش القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا لدى الدولة.

وتسلمت الدكتورة القبيسي خلال اللقاء، رسالة تضمنت تهنئة من ماجا كوجكوفيش رئيس برلمان جمهورية صربيا، بمناسبة انتخابها لرئاسة المجلس، ودعوة رسمية لزيارة جمهورية صربيا بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأشاد رئيس البرلمان الصربي في رسالته، بريادة المجلس الوطني الاتحادي في أن يكون أول مؤسسة برلمانية على مستوى الوطن العربي تتولى المرأة فيها منصب الرئيس، وبدور المرأة الإماراتية ومشاركتها في مختلف مواقع العمل، وكونها في الصدارة دائماً بين النساء العربيات.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي خلال اللقاء، ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس والبرلمان الصربي، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، مؤكدة على أهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين.

وتطرق اللقاء إلى جهود مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وتبرعاتها في جمهورية صربيا، والإشادة بدورها كمؤسسة تهدف إلى تعزيز وجودها الإنساني، من خلال القيم والأهداف النبيلة المتمثلة في الخير والعطاء. من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الصربية لدى الدولة، أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن علاقاتهما تنمو باستمرار وستشهد المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي.

مشروع قانون

من جانب آخر، انتهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، تمهيدا لمناقشته في المجلس.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى إقرار أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح شهداء الوطن الأبرار «وسام الشهيد»، تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني.

وأكد أعضاء اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون، أن «وسام الشهيد» يأتي ترجمة لما تعودنا عليه من قبل القيادة الرشيدة من كرم سخي واهتمام كبير بكل صغيرة وكبيرة في شأن الوطن والمواطن، مشددين على أن شهداءنا الأبرار سيظلون في قلوبنا، فهم غائبون جسديا ولكن أرواحهم وتضحياتهم ستبقى نياشين على صدور أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة جيلاً إثر جيل، ويتشرف بها تاريخنا.

واعتمدت اللجنة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007، بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

وقالت عائشة سالم بن سمنوه، إنه تم إرجاء مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية للاجتماع القادم، إذ إن خطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع تشمل عرض مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات التي يمكن أن تساهم في إثراء النقاش داخل اللجنة، بهدف الاستيضاح حول بعض الملاحظات التي وضعتها اللجنة.

وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة سيناقشون خلال اجتماعهم القادم مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، في تنظيم قطاع الاتصالات وموضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وطلبت اللجنة تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع الاتصالات في الدولة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الموضوعية في تناول موضوع قطاع الاتصالات. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة، وسالم عبيد الحصان، ومحمد علي الكتبي، وأحمد محمد مبارك، ومروان بن غليطة، وعزا سليمان.