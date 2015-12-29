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الكمون يكافح السمنة والسعال والديدان ويزيل الحموضة فوراً

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الكمون يكافح السمنة والسعال والديدان ويزيل الحموضة فوراً الكمون يكافح السمنة والسعال والديدان ويزيل الحموضة فوراً
يعتبر الكمون من التوابل العشبية الهندية التى تحتوى على الكثير من الفوائد الصحية والخصائص الطبية وهو واحد من التوابل الحيوية فى المطبخ الهندى والذى يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن 4 فوائد هامة للكمون السحرى وتشمل:

• الكمون يقضى على الحموضة


>للحصول على العلاج الفورى والسريع للحموضة، يمكنك أخذ قليل من الكمون الخام ووضعه داخل الفم لفترة قصيرة ثم ابتلاعه.

• الكمون يعالج الديدان المعوية


>يمكن القضاء على الديدان المعوية عن طريق وضع 15 جراما من الكمون فى 400 مل من الماء وتركه يغلى على النار حتى يصل إلى 100 مل فقط، ويتم شرب 20 -40 مل من هذا المشروب خاصة فى الصباح والمساء لقتل الديدان بكل أنواعها.

• السعال ونزلات البرد


>يحتوى الكمون على عناصر مطهرة ويمكن أن يطرد البلغم بعيداً عن الصدر ويمكن أيضاً أن يخفف عنك السعال ونزلات البرد عن طريق غلى بذور الكمون فى كوب من الماء ويشرب المزيج.

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مصر 365