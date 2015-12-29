هيئة ميناء دمياط تعلن إنجازات وزارة النقل بها خلال الستة أشهر الماضية

أعلنت هيئة ميناء دمياط إنجازات وزارة النقل المصرية خلال الستة شهور السابقة بالميناء، فى بيان صادر عن الهيئة اليوم.

وتتمثل الإنجازات فى استلام الأرض الخاصة بمشروع محطة الحاويات الثانية بعد فسخ العقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو" وتوثيق الأرض بتاريخ 10/11/2015 والبدء فى تنفيذ دراسة لإعادة الاستغلال، وعملية تعميق الممر الملاحى إلى -16 متر وحوض الدوران والميناء الداخلى حتى 15,5 متر (تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعمق 15 مترا للممر الملاحى).

كما أضاف البيان أنه تم الانتهاء من إنشاء رصيف 90 مترا وغاطس بعمق متر (تم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة)، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة العربية الخليجية لاستخلاص الزيوت على مشروع لتداول الصب السائل بمساحة 5000 متر مربع، وكذلك الانتهاء من إجراءات استلام عدد (2) قاطرة بحرية بقوة شد 60 طنا للواحدة وجاهزة لرفع العلم عليها.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات لإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 630 مترا وغاطس 17 مترا، وكذا الانتهاء من عمل عدد (3) جسات بحرية للتربة تمهيداً للطرح فى يناير 2016.

ولفت البيان إلى أنه تمت صيانة ورفع كفاءة المدخل الرئيسى للميناء وحتى الطريق الدولى الساحلى، وزيادة معدلات سحب الحبوب بإضافة قطار بضائع كامل بإجمالى 1200 طن / يوم تنفيذاً لخطة الوزارة فى تقليل الأوزان الزائدة على الطرق البرية.