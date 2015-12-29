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تموين الدقهلية:زيادة 2مليون أسطوانة بوتوجاز و500 ألف لتر بنزين وسولار شهريا

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تموين الدقهلية:زيادة 2مليون أسطوانة بوتوجاز و500 ألف لتر بنزين وسولار شهريا تموين الدقهلية:زيادة 2مليون أسطوانة بوتوجاز و500 ألف لتر بنزين وسولار شهريا
أعلنت مديرية بالدقهلية، عن وضع خطة، لمواجهة احتياج المواطنين من أسطوانات البوتوجاز، خلال فصل الشتاء بالدقهلية.

وتوسعت مديرية التموين بالدقهلية، فى افتتاح منافذ توزيع السلع الغذائية على مستوى المحافظة قبل بدء ديسمبر الجارى، حيث تم اعتماد أكثر من 500 منفذ لبيع السلع الغذائية، و108 مخابز.

وقال إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن المديرية قامت بوضع خطة تتمثل فى أن أسطوانات البوتوجاز تزداد كل شهرين بمعدل 2 مليون أسطوانة، وتقل صيفًا نظرًا لكثرة الاستهلاك فى موسم الشتاء، بالإضافة للتوسع فى افتتاح منافذ توزيع السلع المخفضة.

وأضاف الخياط أن المواد البترولية، كالبنزين والسولار، يزداد استخدامها فى موسم الشتاء ويستهلك منها 300 ألف لتر لبنزين 80، و105 ألف لتر لبنزين 92، بينما السولار ألفين و500 لتر يوميًا.

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مصر 365

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