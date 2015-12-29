ضبط أسماك ولحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى فى القليوبية

قامت مباحث ومديرية التموين بالقليوبية، بحملة مكبرة على أماكن بيع السلع الغذائية والمطاعم بمناسبة الاحتفالات بالعام الميلادى الجديد.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين بضبط "محمد.ح" المدير المسئول عن مطعم "ل.ك" وذلك لحيازته واستخدامه 13 كيلو جرام جمبرى ولحوم بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وكذا "اسكلوب" منتهى الصلاحية، وصاحب مطعم "ص.ى" لحيازته 22 كيلو جرام لحوم بدون بيانات.

وتحرر المحضران رقم 7201 و7200 جنح قسم ثان بنها لسنة 2015، وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.