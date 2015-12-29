محافظ الإسماعيلية يؤكد على سرعة الانتهاء من تشطيب "قرية الأمل" بالقنطرة شرق

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على أنه لابد من الإسراع فى إنهاء تنفيذ التشطيبات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة لمشروع قرية "الأمل" بالقنطرة شرق، والانتهاء من استكمال ما تبقى من أعمال وذلك استعدادا لتسليم المشروع للمنتفعين وبدء التشغيل الفعلى خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسماعيلية الذى عقده بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد واللواء عصام عبد الوهاب نائبا عن مدير الأمن مع أعضاء مجلس أمناء مشروع قرية الأمل، والذى تم تشكيله بالقرار الوزارى برئاسة المهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وعضوية ممثلى كافة الجهات المعنية بالمشروع، والذى يضم كلا من وكيل وزارة الموارد المائية والرى ومدير عام الزراعة والإسكان والمرافق والتربية والتعليم والتموين وفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تحسين الأراضى ومراقبة التعاون واستصلاح الأراضى وقطاع الكهرباء .

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة مضاعفة وتضافر كافة الجهود من جميع الجهات المعنية ووضع النقاط على الحروف مع الأخذ فى الاعتبار العمل على تذليل أى معوقات أو مشكلات تعترض سير تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمشروع .

ويذكر أن مشروع "قرية الأمل" الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين يقع بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق والتى تقع على بعد 15 كيلو مترا من قناة السويس، والتى يجرى وضع اللمسات النهائية لها لتكون باكورة ونموذجا لقرى المشروع القومى لاستصلاح الـ 1.5 مليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وتشمل قرية الأمل عدد"250" قطعة أرض موزعة بواقع (217 للخريجين –و 20 قطعة لصغار المزارعين – و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من إجمالى 500 قطعة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزل ريفى من إجمالى عدد 530 منزلا تم بناؤها وتشييدها وتزويدها بكافة المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية.

كما تضم القرية عدد 514 صوبة زراعية وعدد 68 بيتا زراعيا مزودة بشبكة رى حديثة على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والرى .



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المحافظ أثناء اللقاء



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جانب من التنفيذين



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مديرو المديريات الخدمية