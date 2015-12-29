ضبط 25 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء ومصنع للمخللات بدون ترخيص بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين بالمنيا، من القبض على صاحب محطة بدون ترخيص بإحدى قرى مركز بنى مزار شمال المنيا، وبحوزته 25 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً يفيد ضبط "مصطفى. ع"، 34 سنة صاحب محطة بدون ترخيص بقرية البهنسا ببنى مزار لإدارته محطة بدون ترخيص وحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السولار بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء.

وبتشكيل فريق بحث تم ضبط 25 ألفا و325 لتر سولار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 52 لسنة 2015 أحوال مركز بنى مزار.

كما تم التحفظ على مصنع للمخللات بدون ترخيص وبداخله 10 أطنان مخلل وملح مجهول المصدر بالمنيا، حيث تم ضبط "مجيب الرحمن. م"، 43 سنة صاحب مصنع مخللات بإحدى قرى مركز المنيا، لإدارته مصنعا بدون ترخيص وحيازته وتعبئته مخللات غير مطابقة للمواصفات واستخدامه ملح طعام مجهول المصدر.

وقد تم ضبط 4 آلاف و300 كيلو مخلل مجهول المصدر، و5 آلاف كيلو جرام ملح طعام مجهول المصدر، و380 كيلو جرام زيت مجهول المصدر، تم سحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 37 لسنة 2015 أحوال مركز المنيا.