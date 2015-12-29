علمي طفلك تدوين أهدافه في بداية العام الجديد

جدَّة - هند حجازي

في نهاية كل سنة ميلاديَّة نقوم باحتفال واستقبال سنة جديدة بكل تفاؤل وأمل، لذلك لا بد أن نعلم أبناءنا أن تكون لديهم خطط وأهداف يجب عليهم تحقيقها في وقت زمني محدَّد للعام المقبل، فمن المهم تعليمهم كيفيَّة التخطيط لعام جديد مليء بالإنجازات وتحقيق الأمنيات، واقناعهم بأنَّه إن لم يخططوا فلن يسهل عليهم تحقيقها.

«سيدتي وطفلك» التقت بالاختصاصيَّة التربويَّة، ندى شاكر، لتوضح لنا كيف نعلم أطفالنا التخطيط لسنة مقبلة، وأهم النصائح لمساعدة أبنائنا على كتابة مدوناتهم:

- ساعدي طفلك على اختيار أهدافه، ويجب أن تكون مناسبة لعمره واحتياجاته.

- ركزي على أن تكون الأهداف واضحة ومحدَّدة.

- اجعليه يذكر أخطاءه في العام السابق ويجعلها خطاً أحمر بألا يكرِّرها في العام المقبل.

- لتحفيزه اذكري له نجاحاته في الأعوام السابقة، لتشجيعه لعمل المزيد من النجاحات في العام الجديد ويجعلها هدفاً من أهدافه.

- سجلي أول هدف يحققه طفلك بكاميرا الفيديو، لأنَّها ستكون عاملاً مهماً لتحفيزه وتحقيق بقيَّة الأهداف.

- اجعليه يقص عليك قصة قبل النوم من حين لآخر، ويتخيل فيها أنَّ هدفاً من أهدافه قد تحقق، ليثبت في ذهنه أنَّ تحقيق أهدافه ليس صعباً.

- عليك تعليق أهدافه في مكان يستطيع الطفل رؤيته بشكل يومي، ووضع علامة صح أمام كل هدف يحققه.

- إذا حقق طفلك 50% من أهدافه التي خططها في مدونته أعدِّي له حفلاً كبيراً يشارك فيه كل أفراد الأسرة.

عزيزتي الأُم عليك الانتباه من هذه الأمور لأنَّها من الممكن تحبط طفلك:

- المقارنة بينه وبين أي شخص آخر.

- لا تستهيني بخططه فربما من وجهة نظرك قد تجدين بعض الأهداف غير مهمَّة، لكن من نظره تعني له كثيراً، ولو انجزها تترك في نفسه أثراً ايجابياً جميلاً.

- حاولي دائماً أن تمنحيه فرصة أخرى، وشجعيه على تكرار المحاولة.

- لا تحاولي أن تكوني شديده الحزم معهم، فهم سيمرون بالعديد من التجارب التي ستضعهم على أول طريق النضج من دون تدخل منك.

- لا تضايقي طفلك بكثرة ملاحظاتك إذا كانت طريقتك في إبداء الملاحظات غير ممتعة.

- احتفي بتحقيقه أحد أهدافه حتى لو كان هذا الهدف بتقدير متوسط.

- لا تقولي كلمة «مستحيل» فإنَّ هذا يضعف طموحة، دائماً كوني مع التجربة بشرط أن تكون تحت إشرافك.