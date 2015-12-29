أفضل الأماكن لشراء أجود منتجات غذاء الأطفال في الرياض

الرياض – نهى السداوي

غذاء الأطفال أحد أهم الأساسيات التي يجب الاهتمام بها، والتنويع فيها لتجذب انتباه الطفل، ويستمتع بلحظاته أثناء تناول وجباته الغذائية الممتعة.

"سيِّدتي نت" تقدم لك أفضل(4) أماكن لبيع منتجات غذائية منوعة للأطفال لضمان وجبات جانبية شهية لهم تكمل وجباتهم الرئيسية.

سيريلاك الأطفال

اختاري إفطارًا صحيًّا من "هايبر بنده" لطفلك "سيريلاك" من شركة نستله متوفر بعدة نكهات من الفاكهة والتمر الذي يمده بغذاء صحي وإفطار شهي غني بالطاقة التي يحتاجها طفلك في الصباح الباكر.

السعر :23 ريالًا

العنوان: الدائري الشرقي – الشرق مول

الهاتف :920027707

حليب مقوٍ للأطفال

للطفل منذ الشهور الأولى توفر لك صيدليات أدمة حليب وايث - بروجرسجولد – نكهة الفانيليا مسحوق مقوى بالحديد لنمو الأطفال غني بالعناصر والفيتامينات التي يحتاجها جسم الطفل للنمو بصورة صحية ومكتملة.

السعر :20 ريالًا

العنوان :صيدلية أدمة (مخرج ٢٨ – جانب مركز الهرم)

الهاتف: 0114660000

طعام فاكهة للأطفال

توفر لك صيدليات النهدي طعامًا صحيًّا وغذائيًّا مهروسًا من الفواكه الطازجة المعلبة الموضوعة في عبوات حافظة لها، لينعم طفلك بوجبة غنية بالفيتامينات المتواجدة في الفاكهة الشهية، تحوي ثمار الفواكه المُنتقاة بعناية دون مواد حافظة أو كيماوية قيمتها الغذائية تماثل تمامًا قيمة الفواكه. توفر لطفلك والمعادن الضرورية لتطور نموه بطريقة سليمة وصحية.

السعر :15 ريالًا

العنوان :شارع التخصصي - الرياض

الهاتف: 0112052529

بسكويت للأطفال

بسكويت خفيف وغني بالعناصر الغذائية من سيلسيا توفره لك صيدليات بيت الصحة لوجبة جانبية شهية مع كوب من الحليب الممتع لإعطاء طاقة وغذاء متكامل لطفلك في أوقات الترفيه الخاصة به.

السعر :20 ريالًا

العنوان :حي السويدي–شارع السويدي العام

الهاتف: 0114265056