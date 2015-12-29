ضبط عاطلين لقيامهما باغتصاب ربة منزل أثناء غياب زوجها فى الخانكة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطلين لقيامهما باقتحام منزل ربة منزل أثناء غياب زوجها بقرية الجبل الأصفر بالخانكة، وقيامهما باغتصابها عنوة، انتقاما منها للتسبب فى حبس أحدهما 3 سنوات، لاتهامها له و2 آخرين بخطفها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية منذ 5 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من "رباب.ج.م" ربة منزل وتعانى من حالة إعياء شديد وبها أثار جروح وخدوش بالجسم والرقبة واليدين، وقررت أنها تعرضت لواقعة اغتصاب، وانتقل العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية وبسؤال المجنى عليها أكدت أنها تعرضت للاختطاف من "محمد. م.ا" عاطل، و"أحمد. ا. ا" عاطل حيث قاما بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8598 إدارى مركز الخانكة لسنة 2010، وتم عقد جلسة عرفية بين أهليتها والمتهمين وانتهت بسداد قيمة المصوغات لوالدها، وتم عرضهما على النيابة العامة التى أمرت بحبسهما وحكم عليهما بالسجن 3 سنوات.

وعقب ذلك تزوجت من أحد الأشخاص، ومنذ حوالى 6 أشهر فوجئت بتردد المتهمين أكثر من مرة على منزل والدها وقاموا بتهديده وطالبوه برد قيمة المصوغات لهم للتسبب فى حبسهم وخشية مطاردتهم قاموا بنقل إقامتهم بمنطقة الجبل الأصفر، إلا أنها فوجئت بالمتهم الأول يتردد عليها بمسكنها فى أوقات لا يتواجد فيها زوجها.

ويوم الحادث وعقب توجه زوجها لعمله فوجئت بالمتهم الأول وبصحبته آخر ملثم داخل المنزل وقام الأول بالتعدى عليها بالضرب وإجبارها على الخضوع للثانى الذى قام بالتعدى عليها جنسيًا مرتين مما تسبب في حدوث ما بها من إصابات وتركاها وفرا هاربين، ونظرا لأهمية الواقعة ومن خلال الملاحقات الأمنية، تمكن العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط المتهم الأول والثانى وبعرض المتهمين على المجنى عليها تعرفت على الأول وأقرت أنه مرتكب الواقعة.