بالفيديو..محمود عبد الراضى:إخلاء عقار فيصل بعد تعرضه لانفجار تمهيداً لإزالته

قال الزميل محمود عبد الراضى نائب رئيس قسم الحوادث بـ"اليوم السابع"، إنه تم إخلاء العقار رقم 22 بشارع سهل حمزة بفيصل فى الجيزة، الذى شهد انفجارا مؤخراً أسفر عن وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وسيدتين وإصابة 14 آخرين.

وأضاف "عبد الراضى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى خالد تليمة ببرنامج "صباح أون" على فضائية أون تى فى، أن أجهزة الأمن مازالت تؤكد أن الحادث جنائى بحت، فى حين أن الأهالى يؤكدون أن هناك عملا إرهابيا وراء الحادث، وإن كانت التحريات تستبعد ذلك.

وأردف "عبد الراضى"، أنه فى مشهد مصرى خالص الدسم، قرر الجيران بشارع سهل حمزة استقبال المضارين من الحادث بمنزلهم واقتسام لقمة العيش معهم لحين تدخل الجهات المعنية بالأمر.