تأجيل محاكمة المتهمين بالتجمهر وإحراق سيارة شرطة بالطالبية لجلسة 3 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين بالاشتراك فى التجمهر وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطالبية، فى القضية رقم 415 لسنة 2014، إلى جلسة 3 يناير، لسماع أقوال شاهد الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى بيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

جدير بالذكر، أن هذه القضية متهم فيها كل من هشام شعبان حسن وإسلام مصطفى علوان ومحمد جمال صبرى، واثنين من المتهمين المفرج عنهم من النائب العام، وهما محمود إسماعيل أحمد محمد، و درويش أحمد محمود درويش محمود.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، وخربوا أملاك عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام، وذلك بغرض إرهابى، وعرضوا للخطر سلامة وسائل النقل البرية.