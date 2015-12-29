القبض على 3 من عناصر الإخوان أصابوا 5 أشخاص بالخرطوش فى مسيرة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، القبض على 3 من عناصر الإخوان، على خلفية مشاركتهم فى تنظيم مسيرة بناحية قرية ميت بشار دائرة المركز، وحدوث مشادة بينهم وبين الأهالى أسفرت عن إصابة 5 من الأهالى بالخرطوش والجروح والكدمات.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح بإصابة 5 مواطنين بالخرطوش وجروح وكدمات، حيث اتهم المصابون الخمسة فى محاضر الشرطة أشخاص ينتمون للإخوان بإحداث إصابتهم، وذلك أثناء مشاركتهم فى مسيرة بناحية قرية ميت بشار.

تم ضبط 3 من المتهمين، وبعرضهم على نيابة منيا القمح، قررت برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.