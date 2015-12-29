أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 من عناصر الإخوان أصابوا 5 أشخاص بالخرطوش فى مسيرة بالشرقية

Google+ Print
القبض على 3 من عناصر الإخوان أصابوا 5 أشخاص بالخرطوش فى مسيرة بالشرقية القبض على 3 من عناصر الإخوان أصابوا 5 أشخاص بالخرطوش فى مسيرة بالشرقية
ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، القبض على 3 من عناصر الإخوان، على خلفية مشاركتهم فى تنظيم مسيرة بناحية قرية ميت بشار دائرة المركز، وحدوث مشادة بينهم وبين الأهالى أسفرت عن إصابة 5 من الأهالى بالخرطوش والجروح والكدمات.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح بإصابة 5 مواطنين بالخرطوش وجروح وكدمات، حيث اتهم المصابون الخمسة فى محاضر الشرطة أشخاص ينتمون للإخوان بإحداث إصابتهم، وذلك أثناء مشاركتهم فى مسيرة بناحية قرية ميت بشار.

تم ضبط 3 من المتهمين، وبعرضهم على نيابة منيا القمح، قررت برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365