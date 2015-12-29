مصرع طالبة وإصابة آخر تحت عجلات القطار بمشتول السوق فى الشرقية

لقيت طالبة مصرعها، وأصيب آخر إثر اصطدام قطار بهما بإحدى محطات القطار بمركز مشتول السوق فى محافظة الشرقية.

حيث إنه فى أثناء عبور كل من "هند . ر . م" – 16 سنة – طالبة، و"عادل . ا . ع" – 18 سنة – طالب، شريط السكة الحديد بمركز مشتول السوق اصطدم القطار بهما، مما أسفر عن وفاة الأولى وإصابة الثانى بجروح بالرأس والركبة .

بسؤال والد المتوفاة الذى يمتلك أحد المخابز بالمركز أكد أن نجلته كانت تعبر شريط السكة الحديد فاصطدم بهما القطار أثناء عبور شريط السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 240/9 أحوال مركز شرطة مشتول السوق لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.