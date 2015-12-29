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النيابة تحقق فى حريق محطة صرف الإبراهيمية بالشرقية وأنباء عن وجود شبهة جنائية

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النيابة تحقق فى حريق محطة صرف الإبراهيمية بالشرقية وأنباء عن وجود شبهة جنائية النيابة تحقق فى حريق محطة صرف الإبراهيمية بالشرقية وأنباء عن وجود شبهة جنائية
تباشر النيابة العامة بالإبراهيمية، برئاسة عبد الكريم عثمان، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التحقيقات فى واقعة حريق مخزن بمحطة معالجة الصرف الصحى بمدينة الإبراهيمية بالشرقية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية والرقابة الإدارية.

وفى سياق متصل، كشفت أجهزة رقابية عن وجود شبهة جنائية فى حريق مخزن بمحطة معالجة الصرف الصحى بمدينة الإبراهيمية بالشرقية، حيث تبين وجود اختلاس مبالغ مالية، وأن الحريق متعمد لإخفاء الجريمة.

يذكر أنه قد تلقى اللواء أحمد عبد العزيز، رئيس المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد نشوب حريق اليوم بمخزن مرتجع الأوراق والمستندات بمحطة معالجة الصرف الصحى بالإبراهيمية على طريق الحلوات، وتمت السيطرة على الحريق، ويرجح أن يكون ماس كهربائى سبب الحريق. وانتقلت النيابة العامة لعمل المعاينة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3036 إدارى المركز.

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مصر 365