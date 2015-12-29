رئيس الوزراء: 25ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والعشوائيات في القاهرة

أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن محافظة القاهرة تعمل على بناء ٢٥ الف وحدة سكنية في محافظة القاهرة في عدة مشروعات للاسكان الاجتماعي ، وتطوير المناطق العشوائية ، أما فيما يتعلق بالخدمات فقد تم الانتهاء من محطتى مياه العاشر وأكتوبر وطاقتهما اكثر من مليون متر مكعب في العاشر و٦٠٠ الف متر مكعب في فى ٦ أكتوبر كمرحلة أولى ستحل مشكلة كبيرة في فيصل والطوابق .

وقال إن مشروع الروبيكي يهدف لتطوير صناعة الجلود في مصر وسيتم إنشاء شركة لإدارة المنطقة وتقديم الخدمات بها ، مشيرا الى انه طلب انشاء شركة لإدارة المدن السكنية والحفاظ عليها حتى لا تتاثر بعد فترة زمنية ويتم صيانتها بشكل مستمر ، وأضاف أن هناك تحديات كثيرة تواجه مصر والاقتصاد يحتاج من كل المواطنين المصريين العمل بجد لان الظروف صعبة وتحتاج للتكاتف والتعاون ونحاول العمل على زيادة موارد الدولة ومشروعات البنية الأساسية تحتاج لمزيد من الاهتمام . واكد ان الحكومة انتهت من مشروعات في الكهرباء ومياه الشرب والطريق مازال طويلا ولابد ان نعمل بشكل اقتصادي حتى تستطيع مؤسسات الدولة تادية الخدمة والاستمرار فيها .

وكان المهندس شريف إسماعيل ، قد قام صباح اليوم يرافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ، ومحافظ القاهرة بزيارة إلى مدينة الجلود بالروبيكى ، للوقوف على أرض الواقع على الإجراءات الخاصة باستكمال المنشآت الخاصة بالمرحلة الاولى من المدينة ، وذلك تمهيداً لنقل المدابغ الموجودة بمنطقة مصر القديمة.

وتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة عددا من الأماكن داخل المدينة ، واستمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن المدينة ، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من جميع المرافق العامة الخاصة بالمشروع ، وأنه جارى استكمال باقي الوحدات الإنتاجية التى تضمها المدينة والتي يتعدي عددها الـ 300 مدبغة ، إلى جانب استكمال إنشاء الجزء الثانى من المرحلة الأولي من محطة معالجة الصرف العام.

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جارى العمل على قدم وساق لاستكمال المنشآت الخاصة بالمرحلة الأولي من مدينة الجلود بالروبيكي ، والتى تقدر التكلفة الإجمالية لها بحوالى 860 مليون جنيه ، مضيفاً أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمدابغ التي سيتم نقلها ضمن المرحلة الاولي للمشروع سواء من حيث المساحة او إختيار الوحدات التي تتناسب مع مشروعاتهم ، لافتا في هذا الإطار الي أن مساحة الوحدات الجديدة تتراوح ما بين 48 م2 و 6500 م2.

وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع المتكامل لصناعة ودباغة الجلود علي أحدث النظم الدولية سيمثل نقلة حضارية لهذه الصناعة الحيوية ، ويضع مصر علي الخريطة العالمية لصناعة الجلود خاصة في ظل توافر كافة المقومات اللازمة لنمو هذه الصناعة من عمالة فنية مدربة وموقع جغرافي متميز ومنظومة اتفاقات تجارية تتيح سوق استهلاكي كبير يصل الي 1.5 مليار نسمة ، مضيفاً أن قطاع دباغة الجلود قطاع واعد ولديه فرص كبيرة لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة خاصة وان مصر تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث جودة إنتاج الجلود.