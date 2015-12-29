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وزير الصناعة: جارى استكمال 300 مدبغة بالروبيكى

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وزير الصناعة: جارى استكمال 300 مدبغة بالروبيكى وزير الصناعة: جارى استكمال 300 مدبغة بالروبيكى
زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الاسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء مدينة الجلود بالروبيكى، للوقوف على أرض الواقع على الاجراءات الخاصة باستكمال المنشآت الخاصة بالمرحلة الاولى من المدينة، وذلك تمهيداً لنقل المدابغ الموجودة بمنطقة القديمة.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الوزراء عدد من الاماكن داخل المدينة، واستمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة عن المدينة، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع المرافق العامة الخاصة بالمشروع، وأنه جارى استكمال باقى الوحدات الانتاجية التى تضمها المدينة والتى يتعدى عددها الـ 300 مدبغة، هذا إلى جانب استكمال إنشاء الجزء الثانى من المرحلة الاولى من محطة معالجة الصرف العام.

وأكد الوزير أنه جارى العمل على قدم وساق لاستكمال المنشآت الخاصة بالمرحلة الاولى من مدينة الجلود بالروبيكى، والتى تقدر التكلفة الاجمالية لها بحوالى 860 مليون جنيه، مضيفاً أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمدابغ التى سيتم نقلها ضمن المرحلة الاولى للمشروع سواء من حيث المساحة او إختيار الوحدات التى تتناسب مع مشروعاتهم، لافتا فى هذا الاطار إلى ان مساحة الوحدات الجديدة تتراوح ما بين 48 م2 و 6500 م2.

وأشار الوزير إلى أن إنجاز هذا المشروع المتكامل لصناعة ودباغة الجلود على أحدث النظم الدولية سيمثل نقلة حضارية لهذه الصناعة الحيوية، ويضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود خاصة فى ظل توافر كافة المقومات اللازمة لنمو هذه الصناعة من عمالة فنية مدربة وموقع جغرافى متميز ومنظومة اتفاقات تجارية تتيح سوق استهلاكى كبير يصل إلى 1.5 مليار نسمة، مضيفاً ان قطاع دباغة الجلود قطاع واعد ولديه فرص كبيرة لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة خاصة وان مصر تأتى فى المرتبة الرابعة عالمياً من حيث جودة إنتاج الجلود.

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