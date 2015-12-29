طائرة بدون طيار بريطانية تدمر نقطة تفتيش لداعش فى سوريا

>دمرت طائرة بدون طيار تتبع سلاح الجو الملكى البريطانى نقطة تفتيش تابعة لعناصر تنظيم داعش فى سوريا ، مما أدى الى سقوط عدد من عناصر التنظيم الإرهابى ، طبقا لصحيفة "ذى تايمز" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن المقاتلات البريطانية قد تكون قتلت أول عدد من مقاتلى داعش منذ تصويت البرلمان على توسيع الضربات الجوية الى سوريا بجانب العراق ، مشيرة الى طائرة بدون طيار طراز "ريبر" قصفت بصاروخ "هليفاير" نقطة تفتيش ، جنوب مدينة الرقة ، معقل التنظيم ، يوم عيد الميلاد "الكريسماس".

ولم تؤكد وزارة الدفاع الواقعة ، رغم أنها ليست المرة الأولى التى تستهدف فيها المقاتلات البريطانية مكانا بعيدا عن حقول البترول فى شرق البلاد بعد التصويت الذى جرى فى وقت سابق هذا الشهر.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات "التورنادو" و"التايفون" شنت خلال الأسبوع الماضى عددا من المهام ضد أهداف لتنظيم داعش فى العراق ، ومن بينها قصف مجموعة من المقاتلين من 17 شخصا.

وتركزت معظم عمليات المقاتلات البريطانية على دعم القوات العراقية التى تقاتل داعش فى الرمادى ، وهو ما تكلل بالنجاح من خلال تحرير المدينة يوم الأحد الماضى.

وتركزت مهام مقاتلات "التايفون" ، التى انضمت لقصف التنظيم فى سوريا ، على قصف التنظيم فى مدينة الموصل شمالى العراق ، والتى تعتبر أحد معاقل التنظيم فى البلاد.

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