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حركة فتح تحمل "حماس" مسؤولية تدور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

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حركة فتح تحمل "حماس" مسؤولية تدور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة حركة فتح تحمل "حماس" مسؤولية تدور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

>حمل المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية أسامة القواسمى حركة حماس فى قطاع غزة المسئولية عن الأوضاع الإنسانية التى آلت إليها الأمور فى القطاع، مجددا المطالبة بضرورة تسليم كافة المعابر لحكومة الوفاق الوطنى لكى يتسنى لها رفع المعاناة عن القطاع وأهله.

وعبر القواسمى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء تلقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله نسخة منه، عن استهجانه من تصريحات حماس التى قالت فيها "إن ما صرح به عزام الأحمد مدعاة للسخرية "، موضحا أن الأحمد (القيادى فى حركة فتح وعضو المجلس الثورى لها ) قال "إن هناك اتفاقا فلسطينيا مصريا لفتح معبر رفح بشكل دائم، وأن لا تتعامل مع أحزاب وإنما تتعامل مع حكومات رسمية وهذا من حقها الطبيعى وأن على حماس تسليم المعبر لحكومة الوفاق الوطنى".

وتساءل القواسمي: أين السخرية فى من يريد حل مشكلة أبناء شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة؟. وقال: إذا كانت حماس تعتبر تسليم المعبر للحكومة بهدف تسهيل حياة المواطنين فى غزة والتخفيف من معاناتهم المتفاقمة سخرية فهذا يدلل بشكل واضح على أن حماس تستخف تماما بمعاناة أهلنا فى القطاع ولا تشعر بتاتا بقهرهم وحاجاتهم الإنسانية وظروفهم الصعبة التى يواجهونها، وإنما ترى مصلحتها الحزبية فقط فوق كل اعتبار فالسخرية الحقيقية هى أن تظلم أبناء الشعب الفلسطينى وتمس كرامتهم وتستغل معاناتهم وتصر على قهرهم لأغراض حزبية وليس السخرية فى من يبحث عن حل لأهلنا وشعبنا الفلسطينى العظيم فى القطاع.
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