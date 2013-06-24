"القابضة للمياه": عاملو البحر الأحمر حصلوا على كافة مستحقاتهم

أكدت الشركة القابضة للمياه أن جميع العاملين بشركة مياه بالبحر الأحمر، حصلوا على مستحقاتهم المالية فى التوقيتات المحددة طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مؤكدة على عدم وجود أى متعلقات مالية متأخرة الصرف، وأن ما يطالب به العاملون من زيادة 500% فإن الإدارة لا تألو جهداً فى تحقيق مطالب العاملين عندما تتوافر الاعتمادات لذلك طبقاً للوائح والقوانين المنظمة وطبقاً لما يتاح من وزارة المالية لذلك.

كان العشرات من موظفى وعاملى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، نظموا وقفة احتجاجية أمام أبواب الشركة بمنطقة السقالة بالغردقة، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة للشركة ومدير المتابعة، لعدم تنفيذ مطالبهم، وهى توحيد المرتب الأساسى مثل الشركات القابضة للمياه المختلفة بأنحاء الجمهورية.