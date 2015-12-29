الجامعة العربية: معظم الإرهابيين الأجانب يتمركزون فى سوريا والعراق

انطلقت اليوم الثلاثاء، ورشة العمل العربية الأولى بعنوان "ظاهرة الإرهابيين الأجانب فى المنطقة العربية (المخاطر-التحديات)"، والتى تنظمها إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، على مدار يومين 29، 30 ديسمبر الجارى بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال المستشار الدكتور علاء حسين التميمى، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد بروز ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة العربية، كما تحرص على محاربة هذه الظاهرة عبر الوسائل المتاحة واتخاذ تدابير قانونية وقضائية لوقف تدفق الإرهابيين الأجانب.

ولفت المستشار التميمى إلى ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب على مدار السنوات الثلاثة الماضية من بضعة ألاف إلى ما يزيد اليوم على 30 ألف مقاتل، بالإضافة إلى عدد البلدان التى يأتى منها هؤلاء الإرهابيين التى وصلت إلى أكثر من 100 دولة فى جماعات مرتبطة بتنظيم داعش.

وأوضح أنه يتركز الإرهابيين الأجانب فى الوقت الراهن على أكبر نحو فى سوريا والعراق وأفغانستان، وتوجد أعداد قليلة فى ليبيا واليمن والصومال، موضحا أن معظم المتوجهين للإنضمام إلى تنظيم داعش يسافرون عبر تركيا. لافتا إلى أن أغلب هؤلاء الإرهابيين من فئة الشباب الذى تتراوح أعمارهم ما بين 15و 35 سنه، على الرغم من وجود بعض الفئات العمرية المتقدمة واللذين فى الغالب سبق أن كانو منتمين إلى القوات المسلحة بالأنظمة المستبدة.

وأشار المستشار التميمى إلى أن ضعف قدرات مراقبة الحدود يؤدى إلى زيادة تحرك الإرهابيين الأجانب ومغادرة بلدانهم وكذا حركة الأموال والأسلحة عبر الحدود، وعدم اعتماد العديد من الدول على قوانين لمعالجة مشكلة الإرهابيين الأجانب اللذين انضموا إلى جماعات إرهابية.

ونوه إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية وضعت عدد من المقترحات لمواجهة هذه الظاهرة، منها ضرورة إقامة تشخيص شامل ودقيق لكافة جوانب هذه الظاهرة حتى تتيح الفهم الجيد للظاهرة واستيعاب تفاقم خطورتها.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول وتنسيق آليات عملها لمنع تجنيد الشباب أو انتقال المقاتلين للإنضمام إلى تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والعمل على إغلاق حسابات التواصل الاجتماعى التى تنادى بالعنف والتجنيد.

كما تقترح الأمانة العامة للجامعة العربية رفع قدرات الأجهزة المختصة فى مجال منع الإرهابيين من السفر للقتال فى صفوف الجماعات الإرهابية، ودعوة الدول إلى الإسراع لوضع وتنفيذ نظم قانونية وإجراءات إدارية مناسبة لمقاضاة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وفى النهاية ضرورة تكثيف تبادل المعلومات بين الدول لكشف وعرقلة سفر المقاتلين الإرهابيين.

يشارك فى فعاليات الورشة ممثلى وزارات العدل والداخلية بالدول العربية بالإضافة إلى العديد من المنظمات العربية والدولية، كمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة واللجنة الدولية للصليب الأحمر(بعثة القاهرة)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج، ومنظمة التعاون الإسلامى، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالإضافة إلى العديد من مراكز البحوث وعمداء كليات الحقوق بمصر.

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