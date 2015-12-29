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الجيش السورى يستعيد السيطرة على اللواء 82 فى درعا

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الجيش السورى يستعيد السيطرة على اللواء 82 فى درعا الجيش السورى يستعيد السيطرة على اللواء 82 فى درعا

>استعادت قوات النظام السورى الثلاثاء السيطرة على اللواء 82 القريب من بلدة الشيخ مسكين التى تسيطر الفصائل المقاتلة على أجزاء منها فى محافظة درعا فى جنوب البلاد، بعد اشتباكات عنيفة، وفق ما أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تمكنت قوات النظام بدعم من مقاتلى حزب الله وضباط إيرانيين الثلاثاء من استعادة السيطرة على اللواء 82 والتقدم فى بلدة الشيخ مسكين بعد سيطرتها أمس على الجزء الشمالى فى البلدة".

وأضاف أن "السيطرة على اللواء 82 تخول قوات النظام السيطرة ناريا على الحى الشمالى الغربى من البلدة"، وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بدورها أن "وحدات من الجيش والقوات المسلحة تحكم سيطرتها على تل الهش ومعسكر اللواء 82 بالكامل وتواصل عملياتها بنجاح باتجاه الشيخ مسكين فى ريف درعا الشمالى".

وسيطرت الفصائل الإسلامية والمقاتلة وبينها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا) قبل عام بشكل كامل على بلدة الشيخ مسكين واللواء 82، الذى كان يعد أبرز نقاط تواجد النظام فى ريف درعا.
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